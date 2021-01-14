Часто люди, чтобы сохранить свои документы от заломов и пятен, прибегают к ламинированию. Стоит ли это делать?- Часто спрашивают дончане у меня: \\"Мы вместе детьми стали гражданами РФ. Планирую оформлять маткапитал. Могут ли мне отказать в приеме документов, если свидетельства о рождении детей ДНР заламинированы?\\" - рассказывает депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова. - Да, такое может быть. При отказе сотрудники ссылаются на часть 1 статьи 9 Закона РФ от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», где ламинирование свидетельства, как и порча, являются основанием для выдачи дубликата.Как же быть в этом случае, чтобы ваш документ признали?- Чтобы оформить маткапитал нужно предоставить документ, подтверждающий гражданство РФ детей. Если у вас Свидетельство о рождении ДНР, то штамп (https://t.me/don_blond/659) о гражданстве ставится на нотариально заверенной копии свидетельства о рождении, которую заверяет российский нотариус, - пояснила Анастасия Селиванова. - Он может отказаться подтверждать подлинность ламинированного свидетельства. Ведь из-за пленки сложно определить оригинал внутри или «фотошопная подделка».Когда еще ожидать проблем с ламинированным документом?Сложности с ламинированными свидетельствами на территории РФ могут возникнуть при оформлении загранпаспорта РФ, обмена паспорта в 20 и 45 лет, а также первого паспорта РФ ребенку в 14 лет. То есть во всех случаях, когда нужно предъявлять свидетельства и справки из ЗАГСа.Не стоит ламинировать свидетельства и справки, выданные органами ЗАГС ДНР и РФ: свидетельство о рождении, смерти, браке, разводе, перемене имени и т.д.Примут ли ламинированные документы при подаче документов на паспорт ДНР и РФ?Да. Так как при подаче документов на территории ДНР, в случае сомнений, специалисты могут оперативно проверить достоверность документа.Что делать, если свидетельство уже заламинировано?Разламинировать. Такая услуга есть, но результат «разламинирования» зависит от профессионализма мастера, который будет этим заниматься. Гарантий, что после этого документ будет пригоден для использования – не много.Взять дубликат в ЗАГСе перед поездкой в РФ. Думаю, это единственный рабочий вариант.- Поэтому не ламинируйте свидетельства о рождении и другие документы из загса. Это не продлит их срок службы, а создаст вам дополнительные сложности, - посоветовала Анастасия Селиванова.Ранее \\"Комсомолка\\" рассказывала, какие самые распространенные ошибки совершают дончане при получении паспорта РФ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда начнется вакцинация? Денис Пушилин прокомментировал ситуацию с коронавирусомВакцина из России поступит в Республику уже в январе (подробности)