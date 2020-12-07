Получение паспорта РФ жителями ДНР: ответы на самые сложные вопросы

На сегодня 130 тысяч человек только в ДНР получили паспорта РФ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уже 1,5 года, как жители Республик получают российское гражданство по упрощенной схеме. За это время порядка 180 тысяч человек только в ДНР получили паспорта РФ и тем не менее вопросов меньше не стало. Их мы адресовали человеку, который с самого начала ведет в Республике разъяснительную деятельность по всему, что касается паспортизации – депутату Народного Совета ДНР Анастасии Селивановой.

Анастасия Селиванова помогает дончанам не запутаться в сложных вопросах, касающихся получения гражданства ДНР и РФ Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Самый сложный вопрос – по детям

- Давайте выделим болевые точки, другими словами, то, в чем делаются чаще всего ошибки гражданами, несмотря на многочисленные разъяснения, - предлагаю я.

- Пожалуй, на первое место я бы поставила вопрос получения гражданства несовершеннолетними детьми с одним из родителей. Этот вопрос в рейтинге бьет все рекорды, несмотря на многочисленные разъяснения, - рассказывает Анастасия. – Объясню почему. Ребенку до 18 лет, чтобы получить российское гражданство с одним из родителей, требуется согласие второго родителя. До этого ребенка нужно провести по миграционному учету, то есть зарегистрировать на территории Республики. На это тоже требуется согласие второго родителя.

И вот, например, мама готовит документы на гражданство РФ, а папа не дает согласие. Причины тут разные – неизвестно местонахождение отца, у отца другие политические взгляды или, банально, хочет досадить бывшей жене, выбрав орудием мести ребенка. Порой папа даже живет на территории Республики, но, например, мечтает о возвращении Украины. И так бывает!

А иногда мама относится к этому легкомысленно и не вводит ребенка в гражданство вместе с собой. Я называю это предательством по незнанию. Некоторые мамы, столкнувшись требованиями согласия супруга на регистрацию и гражданство, думают – потом как-нибудь успеется и получают гражданство сами. А «потом как-нибудь» превращается в настоящее хождение по мукам, ведь чтобы ребенок затем получил российское гражданство, придется пройти семь кругов ада.

- А если мама - не предатель и хочет, чтобы ее ребенок получил российское гражданство, но муж упорно не дает согласие, тогда как?

- Я делала запрос в миграционную службу РФ. Ответ их более чем ясен: для вступления в гражданство ребенка, проживающего за пределами РФ, необходимо согласие второго родителя на получение им российского гражданства. Эту необходимость снимает регистрация ребенка на территории РФ, но для нее тоже потребуется согласие второго родителя. Круг замкнулся.

Но выход есть. Он сложный, не быстрый и тем не менее. Придется добиваться этого через суд. Механизм следующий – нужно подать на алименты, решение суда передать в исполнительную службу, при неуплате алиментов через какое-то время подать заявление в суд, как на без вести отсутствующего, судебное решение об этом поможет вам зарегистрировать ребенка и дать ему гражданство без согласия второго родителя. Да, алгоритм непростой, но он работает.

Второй вариант – лишение родительских прав, когда один из родителей не принимает никакого участия в жизни ребенка, хотя живет на территории Республики. Это тоже сложная процедура.

Третий вариант, если не отработали первые два, это ждать достижения ребенком 18-ти лет, когда согласие родителя на получение гражданства РФ уже не нужно.

Уже 1,5 года дончане имеют возможность получать гражданство РФ по упрощенной схеме, но количество вопросов не уменьшается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Когда нужно обязательно получить загранпаспорт?

- А какие еще часто задаваемые вопросы встречаются?

- Безусловно, это обмен российского паспорта в 20 и 45 лет. Сколько бы я ни писала об этом, сколько бы ни рассказывала о ловушках бюрократии, увы, очень много людей в них попадают. Особенно обидно, когда это случается с теми, кто читает мои разъяснения на сайте и в группе в соцсетях. А потому давайте остановимся на этом еще раз.

Итак, если вы житель ДНР и у вас есть дети от 10 до 14 лет, вам от 16 до 20 лет, от 41 до 45 лет – обязательно получайте загранпаспорт РФ при вступлении в гражданство. Детей это тоже касается. Заниматься вопросом замены паспорта можно только на следующий день, после того, как вам исполнилось 20 или 45 лет, раньше нельзя. По законодательству, если человек подает документы по месту регистрации – то замена длится 10 дней. Но мы-то с вами знаем, что у нас регистрации в паспорте РФ нет, и по законодательству для таких, как мы – срок изготовления нового паспорта 30 дней. И вот тут начинается интересная история. Как только вам исполнилось 45 лет, ваш паспорт будет действителен еще 30 дней. Въехать в РФ по нему вы сможете, а вот выехать из РФ обратно в ДНР нет. Сейчас расскажу почему. Через 10 минут, после того как вы сдали старый паспорт в миграционку, вам выдадут временное удостоверение личности. Ну, чтобы вообще не остаться без документа. Но пересекать границу по нему нельзя! Значит вернуться домой в ДНР вы не сможете. И получается, надо эти 30 дней где-то жить в РФ, чтобы дождаться получения нового паспорта.

Вы можете возразить, что у вас же есть паспорт ДНР. Но, по законам РФ, граждане с множественным гражданством, а к ним-то и относятся граждане ДНР, получившие российское гражданство, могут пересекать границу с РФ только по российскому паспорту. Эти разъяснения дает федеральная служба безопасности РФ.

Все эти сложности легко решаются, если у вас на руках есть загранпаспорт РФ. По нему вы беспрепятственно можете пересекать границу РФ и в одну, и в другую сторону. Дается он на пять лет и стоит 2 тысячи рублей для взрослых и детей старше 14 лет, 1 тысячу рублей – для ребенка до 14 лет.

Дончане, получившие паспорта РФ, становятся лицами со множественным гражданством Фото: Евгения ГУСЕВА

Нужен консультационный центр

- Столько сложностей и это мы коснулись каких-то общих тем! Возможно, нужны предварительные консультации, чтобы не задерживать работников миграционных служб и не заставлять людей бегать по несколько раз к ним с документами?

- Да, еще одна болевая точка, когда граждане приходят подавать документы, а у них неполный пакет. На предприятиях при отделах кадров при участии миграционных служб уже организована «Программа взаимодействия», которая касается предоставления консультационной помощи по получению паспортов ДНР.

Также на базе общественных приемных ОД «Донецкая Республика» при администрациях городов и районов организованы пункты по проверке пакета документов перед подачей их на паспорт ДНР и РФ.

- Но это то, что касается только подготовки документов для получения гражданства ДНР и РФ. А необходим консультационный центр для получивших паспорта РФ. Ведь это 180 тысяч человек и их количество растет ежедневно. Человек ходит порой не один раз, пока соберет необходимые документы, да и у тех, кто получил гражданство РФ, впоследствии возникает немало вопросов, требующих разъяснения, а задать их некому.

- Я хочу отметить, что процесс не стоит на месте. Вспомните, раньше у нас и отдельного дня для подростков и беременных не было. Сколько позитивных изменений произошло за это время! Одно из самых главных - это отмена пошлины на получение гражданства РФ, внесение изменений в указ о получении паспортов иностранцами, также специальная адресная справка стала документом, удостоверяющим личность, что позволило получать зарплату или пособия тем, кто ожидает изготовления нового паспорта ДНР. Будем надеяться и консультационный центр, о котором вы сказали, появится.

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