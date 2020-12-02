Что нужно знать жителям ДНР о поездке за паспортом РФ

На 1 декабря 178609 человек в ДНР получили паспорта РФ Фото: Евгения ГУСЕВА

Вся бумажная эстафета и переживания позади и вот вам звонят, что ваш паспорт РФ готов. Осталось только съездить его получить.

От радости многие все забывают

- Для многих — это долгожданный и очень волнительный день. Люди находятся в восторженно-тревожном состоянии, и в голове у них масса вопросов: «успею ли я на автобус?», «а как я узнаю, что это мой автобус?», «а если я не успею сесть в автобус?», «надо ли везти с собой детей?», «а можно со мной поедет сопровождающий?», - поделилась депутат Народного Совета ДНР Анастасия Селиванова.

Ранним утром с понедельника по субботу от здания Республиканской Миграционной службы в Российскую Федерацию едут автобусы с гражданами для получения паспортов РФ.

- Недавно сотрудниками Миграционки поделились, что очень бы хотели помочь гражданами и как-то успокоить тех, кто не только волнуется сам, но и передает своё тревожное состояние другим, - говорит депутат. - Поэтому я решила написать советы тем, кто только планирует ехать за паспортами РФ. В момент, когда раздается долгожданный звонок из кол-центра о готовности паспорта РФ, радостные эмоции зашкаливают, и очень часто люди приходят в себя только после завершения разговора. Иногда они даже не могут вспомнить, о чем договорились с сотрудником кол-центра…

Спокойствие! Только спокойствие!

Анастасия Селиванова пояснила, если вы подали документы на паспорт РФ и ждете звонка о его готовности, то вам необходимо знать следующую информацию:

1. Когда вам по телефону сообщат о готовности паспорта, из разговора с сотрудником кол-центра вы узнаете, где из четырех пунктов выдачи находится ваш паспорт: пгт Покровское, Матвеев-Курган, Родионово-Несветайское, Куйбышево. Переместить ваш паспорт из одного пункта в другой НЕЛЬЗЯ! Нужно ехать только в этот конкретный пункт.

2. Во время звонка с вами согласуют дату и время поездки.

3. Обычно все автобусы отправляются в одно и тоже время (ориентировочно в 5:50). Но бывают случаи, когда людей много, и назначают дополнительную отправку на более позднее время. Если вы проживаете в отдаленном районе, вам будет удобней выбрать именно это время (если в ходе звонка, такой выбор будет вам предложен).

4. После разговора с сотрудником кол-центра вам придет смс-сообщение с указанием даты, времени отправления и пункта получения паспорта.

5. Автобусы за паспортами отправляются от Республиканской Миграционной службы, расположенной по адресу: г. Донецк, ул. Ф. Зайцева, 46в.

Сесть в свой автобус

Автобусы отправляются только в четыре направления. В каждое направление -один автобус.

В назначенный день вам нужно приехать к Миграционной службе за 15-30 минут до отправления автобуса.

Пока автобусы не подъехали, суетиться не стоит. Спокойно ожидайте прибытия автобусов на парковке возле здания Миграционной службы.

Когда автобусы подъедут, из здания выйдут сотрудники Миграционной службы со списками пассажиров. В их обязанности входит рассадка пассажиров в автобусы по спискам, в зависимости от пункта назначения (выдачи паспортов).

Каждый из них громко произнесет название одного из пунктов выдачи паспортов. Если вы услышали свой (см. смс-сообщение в телефоне), подходите к данном сотруднику.

Каждый из сотрудников становится рядом с автобусом и по списку называет фамилии пассажиров. Если вас назвали, заходите в автобус и занимайте любое место.

Не выходите из автобуса пока не завершится посадка.

Не дёргайте и не отвлекайте сотрудника вопросом «А я есть в списке?». Если по окончании посадки вашу фамилию не назвали, не паникуйте! Подойдите к сотруднику и спокойно поясните ситуацию. Поймите, их главная задача – помочь вам, и сделать так, чтобы все, кто должен уехать сегодня за паспортами – уехали.

Можно ли брать с собой детей и сопровождающих?

Детей до 14 лет брать не обязательно.

Дети 14-18 лет едут вместе с вами и самостоятельно получают свой паспорт РФ.

Если всё-таки вы решили брать с собой ребенка или сопровождающего, сообщите об этом сотруднику кол-центра для резервирования места. Также за ребенка/сопровождающего необходимо будет оплатить полную стоимость проезда.

Оплата водителю после посадки в автобус - 550 рублей (туда-обратно).

На многие вопросы, связанные с получением паспорта ДНР и РФ, ответы можно получить здесь.

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