13 января Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял участие в заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.Руководитель государства отметил, что эпидемиологическая ситуация в Республике по-прежнему остается стабильной и контролируемой.- Запас прочности достаточно серьезный. Ковидные базы оснащены с запасом коек. Что касается всего необходимого оборудования: кислородных концентраторов, аппаратов искусственной вентиляции легких – они были закуплены ранее тоже с запасом. С необходимым количеством медицинских препаратов ситуация остается стабильной, – заявил Денис Пушилин.Глава Республики рассказал и о скорой вакцинации граждан. Как и анонсировалось раньше, первые вакцины из России поступят уже в январе. Сейчас готовятся места для ее хранения и составляются списки.- В первую очередь будем вакцинировать сотрудников учреждений здравоохранения, образования, работников социальной сферы, которые контактируют с людьми, и силовых ведомств, - сообщил Денис Владимирович.Вакцинация первоочередных категорий граждан и тестирование перед ней будут бесплатными. Процедура будет проводиться по желанию. После того как ее пройдут первоочередные категории граждан, вакцинироваться смогут все желающие.Ситуация с коронавирусом в Донецкой Народной Республики стабильная благодаря вовремя введенным мерам. Они направлены на то, чтобы обезопасить граждан от заражения опасной инфекции. Как быстро удастся подавить распространяемость болезни - зависит и от жителей Республики.- В первую очередь люди должны понимать всю серьезность вируса. Если большая часть населения будет соблюдать требования, носить защитные маски, менять их тогда, когда это требуется, избегать людных мест... тогда может случиться скорый спад заболеваемости, - считает врач-терапевт, кандидат медицинских наук Евгений Смирнов. - Однако иногда наблюдаются ситуации, когда жители относятся ко всему этому не серьезно. Хочется попросить таких граждан задуматься о медиках, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Чем больше мы игнорируем рекомендации – тем сложнее им.В Донецкой Народной Республики продолжает действовать «Горячая линия» Министерства здравоохранения – 288 с мобильного оператора «Феникс» или (062) 303 27 72 с городского.Читайте такжеВ ДНР эпидемии гриппа пока нетНо нужно поспешить сделать прививку (подробнее)