Новый год Республика встретила без гриппа. По крайней мере, таковы официальные данные Минздрава ДНР.- Болеют ОРВИ, но эпидпорог не превышен, - рассказали «КП» в ведомстве. – В основном это дети и взрослые 30 – 65 лет.Чиновники рапортуют о проведении прививочной кампании против гриппа. Всего с 25 декабря вакцинировали более 120 тысяч человек из групп риска, в том числе 16 тысяч детей.Это официальные данные. А вот посещение больниц оптимизма не вселяет - коридоры полны кашляющих и чихающих людей. Тех, кто считает себя больным коронавирусом, от общей очереди стараются отделять. Этим иногда пользуются недобросовестные посетители - ссылаются на ковид, чтобы врач осмотрел их в ускоренном порядке.Много простуженных людей передвигаются в транспорте, причем далеко не все в масках. Все реже спрашивают про их наличие в магазинах, забыли об этом в некоторых кафе и парикмахерских.- Смертность от гриппа ниже, чем от коронавирусной инфекции, - говорит врач-терапевт, кандидат медицинских наук Евгений Смирнов. - Однако каждый год в мире от него умирает около полумиллиона человек. Когда вспышка гриппа наложится на «вторую волну» Covid-19, это станет непростым испытанием для медиков Республики. Если есть возможность - нужно как можно быстрее привиться от гриппа, чтобы к возможному началу эпидемии успел выработаться иммунитет.