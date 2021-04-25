Жителям ЛНР порекомендовали воздержаться от посещения мест скопления людей в период пасхальных праздников

Виною - эпидемситуация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике наблюдается рост уровня заболеваемости коронавирусом. Об этом на заседании Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии заявили министр здравоохранения Наталия Пащенко и главный государственный санврач Дмитрий Докашенко.

В связи с этим члены комиссии порекомендовали жителям Республики воздержаться от посещения мест скопления людей в период пасхальных праздников.

- На время религиозных пасхальных праздников рекомендуем жителям ЛНР воздержаться от посещения кладбищ и храмов, религиозных объектов, - говорится в сообщении. - Кроме того, руководителям религиозных организаций на время праздников рекомендуется обеспечить соблюдение требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.

Напомним, что в ЛНР отменены гуляния на первомайские праздники.

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При этом за сутки от болезни скончались 12 жителей Республики (подробности)