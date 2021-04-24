В ЛНР отменили массовые гуляния на 1 мая

Пандемия продолжает диктовать свои условия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Луганской Народной Республике отменили культурно-массовые мероприятия на 1 мая. К такому решению пришли в Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве ЛНР - из-за сложившейся ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

- Отменить проведение в городах и районах Луганской Народной Республики 1 мая 2021 года первомайских демонстраций, парада трудовых коллективов и культурно-массовых мероприятий в парках и скверах, - сказано в протоколе заседания комиссии.

Напомним, за минувшие сутки в Республике были зарегистрированы еще четыре смерти от ковида. В Минздраве уточняют, что с начала пандемии от коронавирусной инфекции в ЛНР скончались 389 жителей.

Общее количество заболевших COVID-19 превысило в ЛНР четыре тысячи человек.

Сейчас в Республике активно проходит прививочная кампания. Она уже завершилась для военнослужащих Народной милиции ЛНР, на финальной стадии вакцинации - сотрудники других силовых ведомств, а также соцработники, педагоги и врачи.

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