Медики выявили еще 219 носителей коронавируса в ДНР

На госпитализацию отправили 108 зараженных Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Статистику заболеваемости коронавирусом в Донецкой Народной Республике пополнили 219 новых случаев. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 23 апреля медики провели 469 исследований, в ходе которых обнаружили 183 случая заболевания, а у 36 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за минувшие сутки в больницы обратились 122 пациента с пневмонией, из них 108 человек были госпитализированы.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в ДНР за все время пандемии составило 32 402. Продолжают лечиться 3 974 больных, на поправку пошли 25 962 человека. Общее количество смертей от COVID-19 в Республике составило 2 466.

Медики продолжают выявлять также и тех, кто переболел коронавирусной инфекцией раньше. По результатам экспресс-тестов за сутки они обнаружили двое таких человек.

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