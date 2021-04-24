За сутки коронавирус в ЛНР унес четыре жизни

В Минздраве сообщили новые данные статистики по ковиду Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Луганской Народной Республике зарегистрировали сразу несколько смертельных случаев от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы четыре летальных случая, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что с учетом последних данных с начала пандемии в Республике скончались от коронавирусной инфекции 389 пациентов.

Общее количество заболевших превышает четыре тысячи человек.

- По состоянию на 24 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 4 291, - проинформировали в министерстве.

При этом выздоровели и были выписаны из больниц с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 3 617 жителей Республики.

Напомним, пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса в ЛНР скоро смогут все желающие. Такое заявление сделал глава Республики Леонид Пасечник. Сейчас прививочная кампания уже завершилась для военнослужащих Народной милиции, на финальной стадии вакцинации - сотрудники других силовых ведомств, а также соцработники, педагоги и врачи.

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