«Бессмертный полк» в ДНР 2021: Ожидается, что в шествии примут участие четверть миллиона жителей

Шествие состоится 9 мая Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В этом году ожидается, что в акции «Бессмертный полк» в ДНР 2021 примут участие порядка 250 тысяч человек. Об этом на встрече с Главой Республики Денисом Пушилиным сообщил начальник Управления внутренней политики Главы Республики Артем Фомин.

- «Бессмертный полк» пройдет 9 мая по улице Артема в Донецке. Здесь организаторы ожидают порядка 100 тысяч человек, - говорит Фомин. - В каждом городе и районе ДНР также будет проводиться шествие, там всего ожидается около 150 000 участников.

Кроме этого, Фомин сообщил Пушилину, что в Параде Победы в Донецке примут участие 76 единиц военной техники и больше десяти с половиной тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в Параде Победы примут участие первые призывники ДНР.

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