День Победы в ЛНР 2021: Ветеранам выплатят единоразовую помощь

Ветеранам выплатят единоразовую помощь (Архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ко Дню Победы в ЛНР 2021 правительство Республики выплатит ветеранам единоразовую помощь. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной политики Луганской Народной Республики.

- Начались выплаты разовой денежной помощи отдельным категориям граждан ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, - говорится в сообщении.

Отмечается, что инвалидам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях 1941-1945 годов выплатят по 15 тысяч рублей. Лицам, приравненным к инвалидам войны (ликвидаторам аварии на ЧАЭС, воинам-интернационалистам, малолетним узникам концлагерей) – от 7 до 9 тысяч рублей в зависимости от статуса и группы инвалидности, лицам, приравненным к участникам боевых действий - 4 500 рублей. Участникам войны (трудовой фронт), членам семей погибших (умерших) ветеранов войны - 2 300 рублей.

Всего выплаты получат около 17 тысяч человек.

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Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики (подробности)