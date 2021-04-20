В Параде Победы в Донецке примут участие первые призывники ДНР

Подготовка уже началась. Фото УНМ ДНР

Первые призывники Донецкой Народной Республики примут участие в Параде Победы 9 мая. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что военнослужащие срочной службы уже начали подготовку к участию в Параде.

- Призывники Народной Милиции ДНР продолжают обретать навыки в строевой подготовке. Основной упор делается на выполнении строевых приемов в движении, как индивидуально, так и в составе подразделения. Основная цель занятий – подготовка к участию призывников в Параде Победы 9 мая, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

Напомним, что 1 апреля было объявлено о призыве на военную службу в ДНР. Первые новобранцы прибыли на сборный пункт 13 апреля. После медосмотра и вакцинации они приступили у обучению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Богатырь нашего времени: Самые необычные рекорды силача Дмитрия Халаджи, поднявшего 152-килограммовый камень мизинцем

19 апреля день рождения донбасского богатыря Дмитрия Халаджи (подробности)