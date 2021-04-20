Парад Победы в Донецке 2021: Сколько военной техники и человек пройдут по главной улице столицы

Парад Победы пройдет в Донецке 9 мая Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Параде Победы в Донецке 2021 примут участие 76 единиц военной техники и больше десяти с половиной тысяч человек. Об этом на встрече с Главой ДНР Денисом Пушилиным сообщил начальник Управления внутренней политики Главы Республики Артем Фомин.

- До главных праздников Республики осталось меньше трех недель, поэтому подготовка идет полным ходом, - говорит Фомин. - Военный парад начнет празднование 9 мая в столице Республики. Пройдет семьдесят шесть единиц техники и более 10 600 человек в составе парадных расчетов.

Парад Победы пройдет в Донецке 9 мая Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ранее сообщалось, что в Параде Победы в Донецке 9 мая примут участие первые призывники Донецкой Народной Республики. Срочники уже приступили к подготовке.

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