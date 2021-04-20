1,3 триллиона рублей: В ДНР озвучили сумму нанесенного Украиной ущерба

В ДНР продолжают оценивать причиненный Украиной ущерб
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
В Донецкой Народной Республики продолжают оценивать ущерб, который был нанесен в результате военной агрессии Украины. По данным общественной комиссии сумма потери оценивается 1,3 триллиона рублей. Об этом сообщила депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.
- Общественная комиссия по оценке экономического ущерба, нанесенного Украиной, учла за полтора года работы потери на сумму более 1,3 триллиона рублей, - сообщила она.
Шишкина отметила, что подсчеты продолжаются.
- Комиссией на основании собранного материала получены следующие предварительные результаты, это результаты – подсчеты только части (потерь) с 2014 года, - сказала депутат.
Ущерб в промышленности и сельском хозяйстве - 295,8 млрд рублей.
Потери социального сектора – 421,7 млрд рублей.
Затраты на восстановление разрушенного жилья – 603,4 млрд рублей.
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