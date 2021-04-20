«У жены не выдержало сердце!» Окраины Горловки содрогаются от обстрелов ВСУ

Обстрел в Горловке 19 апреля 2021 года. ФОТО: СЦКК

Все чаще звучат разговоры политиков, военкоров, простых жителях о массированных атаках ВСУ на города ДНР. Против мирного населения применяются минометы и противотанковые гранатометы.

Начало этой недели в Республике тоже выдалось «громким» - ВСУ активно применяли артиллерию. Причем обстрелы концентрировались на окраинах Донецка и Горловки, которые многими экспертами называются целями наступления украинских войск.

Утром в понедельник, 19 апреля, под удар украинских минометов попал поселок шахты Гагарина под Горловкой. По нему выпустили 17 мин калибром 120 мм.

- Каждое утро вместо будильника мы слышим разрывы мины. Не жизнь, а семь лет сплошная пытка, - рассказал по телефону житель Горловки Геннадий, чей дом расположен неподалеку от шахты. – На днях у жены не выдержало сердце. Умерла…

В понедельник на место выехали сотрудники Представительства ДНР в СЦКК и переговорном процессе. Они зафиксировали последствия обстрела, который привел к новым разрушениям и без того истерзанного поселка, но, к счастью, не сопровождался человеческими жертвами.

И так весь день:10 мин прилетело в Александровку под Донецком, из гранатометов обстреляли позиции ДНР около аэропорта. А под вечер забрасывали минами поселки Яковлевку и Спартак около столицы Республики.

Представители СЦКК пытались запрашивать режим тишины, но ответа с украинской стороны не последовало.

Ранее первый заместитель министра информации Даниил Безсонов высказывал мнение, что удар будет нанесен именно по Донецку и Луганску.

- Что-то подсказывает, что основные удары планируются: в ДНР только на Донецком направлении в лоб, через Спартак и Весёлое, чтоб зайти на Путиловку и ворота в город открыты. Если противнику удастся молниеносно зайти в наши столицы и закрепиться в них, то местное население окажется в заложниках, - написал в своем телеграмм-канале Даниил Безсонов.

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