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Политика18 апреля 2021 19:50

В Донбассе украинские боевики усилии обстрелы

Правоохранители ДНР по каждому факту возбуждают уголовные дела
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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Удар украинского боеприпаса принеяло дерево, но разлетевшиеся осколки убили местного жителя, повредили две многоэтажки и трансформаторную будку

Удар украинского боеприпаса принеяло дерево, но разлетевшиеся осколки убили местного жителя, повредили две многоэтажки и трансформаторную будку

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донбассе на линии соприкосновения обстановка накаляется. Украинские военные все чаще нарушают «режим тишины». Каждый обстрел с украинской стороны правоохранители Республики подшивают в одно большое дело.

Недавно Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении командира 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Кащенко, причастного к обстрелам Донецка в ночь на 15 апреля.

- Следственное управление Генеральной прокуратуры расследует уголовной дело, возбужденное по статье «Терроризм», и в отношении подчиненных ему по службе военных, - сообщили «КП» в пресс-службе надзорного ведомства.

Следователи прокуратуры установили, что украинские военные по приказу комбрига Кащенко открыли прицельный огонь по жилым кварталам Киевского района столицы.

Осколки вывели из строя трансформаторную будку. Почти сутки у жителей не было света

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Как сообщала «КП», в результате минометного удара смертельное ранение получил 57-летний житель улицы Новороссийской Юрий Анохин. Оперативная группа представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) установила, что в момент трагедии Юрий находился на балконе четвертого этажа. Мужчину ранило осколками в грудную клетку. Он успел зайти в кухню, где от полученных травм скончался. В квартире мужчина находился один, поэтому его тело обнаружили уже утром.

«БАХАЛО ТАК, ЧТО УШИ ЗАКЛАДЫВАЛО»

По данным военных экспертов, смертоносная 122-миллиметровая мина разорвалась о ствол тополя в 30 метрах от пятиэтажки, в которой жил погибший.

- Бахало так, что уши закладывало, - вспоминает соседка погибшего Валентина Татаренко. - Такого у нас не было с 2014 года.

Она переждала массированный обстрел, который продолжался полчаса, в подъезде. Толстые станы – какая-никакая, а защита.

Погибший Юрий Анохин собирался ужинать; он успел достать из холодильника курицу и порезать селедку, в то время как к нему на кухню прилетели осколки

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На Новороссийской от осколков пострадали две пятиэтажки и трансформаторная подстанция. Анализ позиций сторон свидетельствует о том, что украинская армия вела огонь со стороны Опытного.

В СТАРОМИХАЙЛОВКЕ ПОВРЕДИЛИ ЖИЛЬЕ

Часть Киевского района, находящаяся за Путиловской рощей, представляет собой унылое зрелище. Жилая территория граничит с бывшим Донецким аэропортом и промзоной Авдеевки. Здесь в руинах стоит школа-интернат для детей с ДЦП, 67-е училище, какие-то цеха, частные дома.

Кстати, в тот день в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии украинские боевики также обстреляли Старомихайловку, Лозовое, Веселое и Ясное. В Старомихайловке на улице Жуковского разрушили дом № 33. На украинских военных причастных к этому генеральная прокуратура ДНР открыла уголовное дело. Приказ на обстрел отдавал командир 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Марченко.

Сейчас в Донбассе формально действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня, вступивший в силу летом прошлого года. Документ запрещает применять любое оружие, пригонять боевую технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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