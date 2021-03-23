В результате украинского обстрела в поселке Горловки поврежден дом

В результате обстрела со стороны ВСУ поврежден дом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка шахты 6/7, что в Горловке, поврежден дом. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики.

- В поселке шахты 6/7 Никитовского района Горловки по улице Смирнова 22 марта в частном доме вследствие попадания ВОП разрушены кровля и перекрытие по всей площади, – говорится в сообщении.

Напомним, что в результате обстрела со стороны ВСУ района Донецкого аэропорта погибли двое военнослужащих Республики.

Накануне, украинский снайпер выстрелил в мирного жителя Александровки. Мужчина скончался.

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