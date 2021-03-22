В ДНР от пули украинского снайпера погиб мирный житель

Жители Александровки живут практически на самой передовой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Сегодня вечером в поселке Александровка, расположенном на западной окраине Донецка, от рук украинского снайпера погиб мирный житель. Убитый - пенсионер, 1950 года рождения. Об этом сообщил руководитель администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- По информации администрации Петровского района, в 17.30 в поселке Александровка по улице Челюскинцев снайпер ВСУ убил мирного жителя, - написал мэр столицы в своем телеграм-канале.

О чрезвычайном происшествии представители ДНР доложили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Они сообщили, что тело погибшего не удается вывезти уже в течение нескольких часов.

- Продолжающийся огонь препятствует работе эвакуационной группы, - рассказали наблюдатели.

Виновными в гибели мирного жителя Донбасса называют военных 28-ой бригады ВСУ. Именно с их позиций по личному приказу командира Марченко велся прицельный огонь по поселку, утверждают в управлении Народной милиции ДНР.

Отсюда до позиций украинских военных в Марьинке - рукой подать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Каратели 28-й отдельной механизированной бригады с целью провокации наших защитников на ответный обстрел с позиций, расположенных вблизи Марьинки, открыли снайперский огонь по жилому району населенного пункта Александровка, - пояснили в УНМ.

При этом уточнили, что противник продолжает обстреливать населенный пункт.

- Предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников чрезвычайных служб и эвакуации тела погибшего, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

Читайте также

Украинские войска обстреляли Саханку на юге ДНР

Наблюдатели фиксируют новый виток эскалации конфликта в Донбассе (подробнее)