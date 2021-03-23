В результате украинского обстрела погибли двое военнослужащих ДНР

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины района Донецкого аэропорта погибли двое военнослужащих Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что накануне вечером вооруженные формирования Украины накрыли минометным огнем район «Вольво-центра» на северной окраине Донецка.

- С прискорбием сообщаем, что в результате украинской агрессии погибли два защитника нашей Республики. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих, - говорится в сообщении НМ ДНР. -Подразделения Народной милиции были вынуждены открыть огонь из незапрещенного минскими договоренностями вооружения, с целью подавления огневой активности противника, в связи угрозой для жизни мирного населения. Потери врага уточняются.

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