Ремонт завершен: Пострадавший в результате взрыва газопровод в Луганске восстановлен

Взрыв произошел около полуночи 15 февраля. vk.com/lnr_org

Сотрудники «Луганскгаза» завершили ремонт поврежденного в результате взрыва газораспределительного узла в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Напомним, что около полуночи 15 февраля на газораспределительном узле в Луганске произошел взрыв. Начался пожар. Пламя достигало 20-метровой высоты. В результате происшествия никто не пострадал. Без газоснабжения остались почти 100 абонентов.

Спустя полтора часа после ЧП – спасатели Республики ликвидировали возгорания. Сотрудники «Луганскгаза» принялись восстанавливать газопровод.

- Был демонтирован аварийный участок газопровода длиной полтора метра и был начат монтаж нового участка, - рассказали на предприятии.

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