Пострадавший во время теракта комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов успел вытолкнуть дочь из машины

Взрывное устройство было установлено на днище автомобиля Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Командир батальона Сергей Попов успел вытолкнуть из автомобиля свою дочь прямо во время взрыва. Об этом сообщают очевидцы. Также информацию подтвердила Главный врач Городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.

- Пострадавший сказал, что в машине была дочка. Мы начали ее разыскивать. Он ее просто вытолкнул из машины. Позже к нам ее привела мама. Девочку осмотрели. Она получила испуг, невроз. Ее состояние нормальное, - сообщила медик.

Главный врач Городской больницы № 2 Горловки Нелля Якуненко сообщила, что Сергей Попов находится в тяжелом состоянии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Нелля Николаевна также сообщила, что Сергей Попов находится в тяжелом состоянии.

- Было кровотечение, открытый перелом правого бедра, травматический шок. На данный момент уже проведены все необходимые операционные вмешательства. Наложили аппарат Елизарова. Сосуды и нервы не повреждены. Находится сейчас в реанимации под наблюдением, под анестезией. Принимаются все меры.

Взрыв произошел около восьми часов утра 15 февраля Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Командир 1-го батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики Сергей Попов (позывной «Длинный») был ранен в Горловке 15 февраля. Около восьми часов утра сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился комбат.

- Прозвучал сильный взрыв, мы испугались. На остановке автобус стоял, думали у него колесо взорвалось или что-то еще. Выбежали и увидели подорванную машину и кровь. Была суматоха. Много людей. Приехала скорая, - рассказывает корреспонденту «Комсомолки» продавщица магазина, который расположен неподалеку от места теракта.

Сработало самодельное взрывное устройство Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первый заместитель министра информации Республики Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале, что во время взрыва в машине также находилась дочь комбата.

- В Горловке был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным «Длинный», который в это время вез дочь в школу. Комбат и его дочь на данный момент в больнице, - сообщил Даниил Безсонов.

Попов успел вытолкнуть из автомобиля свою дочь прямо во время взрыва Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту подрыва автомобиля военнослужащего Народной милиции.

- Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - террористический акт. Ведутся следственные действия, - заявили в МГБ ДНР.

В НМ ДНР возложили ответственность за теракт в Горловке на украинское командование. В ведомстве заявили, что взрыв организовали боевики из сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад».

- Применяя террористические методы войны, так называемые украинские «спецназовцы» осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан – добавили в НМ ДНР.

В Горловке совершено покушение на командира 1-го батальона Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В ведомстве отметили, что покушение было организовано, чтобы отвлечь внимание общественности от неприятностей в рядах ВСУ, а именно подрыва украинских десантников на собственных минах в районе поселка Новолуганское. Там напомнили, что расследовать гибель украинских военнослужащих в Донбассе президент Украины Зеленский поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку.

- Хомчак, опасаясь за свою репутацию, поставил задачу организовать диверсионный акт для переключения внимания украинской общественности. Объектом для теракта украинские боевики выбрали автомобиль военнослужащего Народной милиции ДНР и установили на нем взрывное устройство, которое сработало в жилом районе города Горловка, - рассказали в ведомстве.

Омбудсмен ДНР назвала подрыв машины комбата в Горловке военным преступлением.

- Теракт, который сегодня утром был совершен украинскими боевиками в Горловке, является не только жестоким военным преступлением, но и вопиющим примером наплевательского отношения Украины к основополагающим принципам и нормам международного гуманитарного права, - заявила Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

Представитель Республики в минской подгруппе по гуманитарным вопросам также подчеркнула, что теракт направлен на эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе.

- Подорвать автомобиль с ребенком, причем в городе, в густонаселенной местности и в час пик – сложно представить более беспощадный и циничный акт агрессии. Люди, которые пошли на это, прекрасно понимали, что пострадает не только водитель, но и несовершеннолетний пассажир, не имеющий никакого отношения к вооруженному конфликту. Также под угрозой могли оказаться и другие гражданские лица – случайные прохожие и мимо проезжающие граждане, поскольку осколки и части взорвавшегося авто разлетелись на десятки метров, - говорится в заявлении омбудсмена.

В ДНР призвали международные организации дать должную оценку произошедшему и повлиять на Украину для недопущения подобных случаев.

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