В ДНР назвали виновных в теракте в Горловке

Не в первый раз украинские «спецназовцы» осознанно подвергают угрозе жизнь и здоровье жителей Республики. Фото: t.me/neoficialniybezsonov

Взрыв автомобиля в Горловке, в результате которого был ранен комбат Народной милиции ДНР, организовал украинский сводный отряд отдельного центра спецназначения «Запад» - в попытке отвлечь внимание общественности от неприятностей в рядах ВСУ, а именно подрыва украинских десантников на собственных минах в районе поселка Новолуганское. Об этом заявили в УНМ ДНР.

Там напомнили, что расследовать гибель украинских военнослужащих в Донбассе президент Украины Зеленский поручил начальнику генштаба Руслану Хомчаку.

- Хомчак, опасаясь за свою репутацию, поставил задачу организовать диверсионный акт для переключения внимания украинской общественности. Объектом для теракта украинские боевики выбрали автомобиль военнослужащего Народной милиции ДНР и установили на нем взрывное устройство, которое сработало в жилом районе города Горловка, - рассказали в ведомстве.

Напомним, в министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту подрыва автомобиля военнослужащего Народной милиции в Горловке.

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