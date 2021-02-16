Высота пламени достигает 20 метров: В ЛНР произошел взрыв на газораспределительном узле

В результате срабатывания систем защиты обесточен ряд объектов в районе происшествия. Фото: vk.com/lnr_org

В Луганске на газораспределительном узле произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Луганской Народной Республики.

- Приблизительно в 23:05 произошел взрыв неустановленного происхождения с последующим возгоранием на газораспределительном узле в Луганске по улице 2-я Беломорская, - говорится в сообщении.

В спасательном ведомстве отметили, что высота пламени достигает 20 метров.

- В результате срабатывания систем защиты обесточен ряд объектов в районе происшествия, - рассказали в МЧС Республики.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и других силовых структур. Фото: vk.com/lnr_org

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и других силовых структур. Газовщики пытаются прекратить подачу голубого топлива в поврежденный трубопровод.

Руководит процессом ликвидации последствия ЧП лично министр спасательного ведомства Евгений Кацавалов.

По предварительной информации, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

- Угрозы населению по внешним признакам нет, - сказали МЧС.

В настоящее время ликвидация последствия инцидента продолжается.

Напомним, что 15 января вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметров «Лутугино-Хрящеватое». Больше 10 тысяч жителей остались без газа и тепла. В правоохранительных органах ЛНР назвали произошедшее диверсией со стороны Украины.

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