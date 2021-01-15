Сегодня ранним утром в некоторые населенные пункты Лутугинского района Луганской Народной Республики приостановили подачу газа. Без голубого топлива осталось больше 10 тысяч жителей и социально важные объекты. Среди них - школы, медучреждения и котельные. Причина – подрыв газопровода «Лутугино-Хрящеватое».— Сегодня в районе 5 часов утра вблизи населенного пункта Глафировка Лутугинского района был подорван отвод магистрального газопровода диаметром 273 миллиметров «Лутугино-Хрящеватое». Такие действия со стороны Украины никак не говорят о намерении в достижении мира, — заявила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы Ольга Кобцева.Для ликвидации последствий аварии была создана специальная оперативная группа. В нее вошли руководители всех служб жизнеобеспечения Лугутинского района. Тем временем правоохранители назвали произошедшее – диверсией. Возбуждено уголовное дело.— Очень печально, что такие террористические акты происходят накануне очередной видеоконференции в рамках переговорного процесса, — заявила Ольга Кобцева, отметив, что этот вопрос обязательно будет поднят во время ближайших переговоров с украинской стороной.Ближайшая видеоконференция в рамках Контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе должна состояться 21 января.На протяжении войны в Донбассе украинская сторона неоднократно устраивала теракты и диверсии. Их целью становятся жизненно-важные объекты, без которых жителям крайне сложно. В случае с газопроводом Украина оставила больше десяти тысяч жителей не только без газа, но и без теплоснабжения, в то время как за окном минусовая температура.— Им все равно на людей. Неужели это не ясно? Тому подтверждения ежедневные обстрелы Донбасса с украинских позиций, — пишут жители в социальных сетях.Читайте такжеЖители Горловки с самого утра под минометным обстрелом со стороны УкраиныОб этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько (подробнее)