Неспокойное утро сегодня выдалось для жителей Пантелеймоновки, Михайловки, Озеряновки и Широкой Балки. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.С 7.30 часов они слышат раскаты минометов в районе Беевского леса. Периодичность выстрелов составляет 5 – 10 минут. Коме того, в 7.50 были зафиксированы прилеты в районе Батмановских ставков.— Будьте осторожны, берегите себя и своих близких! — добавил градоначальник.Напомним, что накануне украинские силовики в очередной раз нарушили режим прекращения огня после суток затишья. Противник открывал огонь из гранатомета. В общей сложности украинскими военными были выпущены 32 гранаты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОБСЕ потеряла беспилотник в ДонбассеОн мог быть сбит украинскими силовиками в районе села Широкино (подробнее)