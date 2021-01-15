Боевики Вооруженных сил Украины открыли огонь по беспилотникам Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые вели разведку на юге Донбасса. В результате один из летательных аппаратов наблюдателей был сбит. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.— В зоне ответственности 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й бригады ВФУ в районе населенного пункта Широкино украинские боевики открыли огонь из стрелкового оружия по БПЛА миссии ОБСЕ, — говорится в сообщении.В оборонном ведомстве ДНР также добавили, что украинская сторона была предупреждена о проведении запланированной разведки ОБСЕ в данном районе. Факт уничтожения беспилотника можно считать доказательством «спланированной провокации против средств воздушного наблюдения миссии».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраинские войска снова обстреляли ДНРПо территории Республики выпустили более 40 боеприпасов (подробнее)