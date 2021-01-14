Недолго украинская сторона соблюдала режим тишины - после суток молчания территорию ДНР вновь обстреляли. Под удар снова попали окрестности сел Коминтерново и Ленинское на юге Республики. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- Дважды за день - в 12:40 и 18:20 по местному времени - противник открывал гранатометный огонь. В общей сложности, им были выпущены 32 гранаты. Обстрел велся со стороны подконтрольных украинским властям Водяного и Гнутово, - говорится в сообщении.Еще один обстрел Республики зафиксировали в 14:25 - со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки украинские боевики произвели 10 выстрелов из БМП-2.в направлении поселка Старомихайловка на западе Донецка.Информации о пострадавших и разрушениях нет.Читайте такжеСолдаты ВСУ застрелили сослуживца и объявили его дезертиромТело убитого пытались спрятать и закопали около позиций (подробнее)