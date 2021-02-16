Взрыв на газораспределительном узле в Луганске: Ночью пламя ликвидировали

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, полиции и других силовых структур. Фото: vk.com/lnr_org Читайте на WWW.DONETSK.KP.RU: https://www.donetsk.kp.ru/daily/27240/4368129/

Спасатели Луганской Народной Республики ликвидировали пожар на газораспределительном узле, спустя полтора часа после происшествия. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и газовой службы. Территория оцеплена правоохранителями.

В спасательном ведомстве ЛНР сообщают, что почти 100 абонентов прифронтового поселка Веселенькое остаются без газоснабжения.

Ремонтные работы на узле сотрудники «Луганскгаза» планируют завершить в первой половине дня 16 февраля.

- Был демонтирован аварийный участок газопровода длиной полтора метра, начат монтаж нового участка, продолжаются сварочные работы, - сообщили на предприятии.

Напомним, что около полуночи 15 февраля на газораспределительном узле в Луганске произошел взрыв, с последующим пожаром. Высота пламени достигала 20 метров. В результате инцидента жертв и пострадавших нет.

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