Денис Пушилин навестил в больнице раненого в результате теракта командира НМ ДНР

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Раненого в результате теракта командира 1-го батальона НМ ДНР Сергея Попова навестил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Лидер государства спросил о том, что произошло.
- Дочь отправил на попутке? – спросил Денис Владимирович.
- Знакомы подъехали забрали, - ответил Попов.
Комбат рассказал, что девочка отделалась испугом.
- Нога болит, но нервы не повреждены, пальцами шевелить могу, - говорит о своем самочувствии Сергей. – Вот только машину жалко. Я ее только забрал с ремонта, первый день, как выехал.
- Это железо. Главное, что жив остался. А с машиной решим вопрос, - сказал Глава ДНР.
Напомним, что утром 15 февраля в Горловке на командира 1-го батальона НМ ДНР было совершено покушение. Сработало самодельное взрывное устройство.
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