В машине находился вместе с дочкой: В ДНР совершено покушение на командира 1-го батальона

В ДНР совершено покушение на командира 1-го батальона Народной милиции. Фото: Telegram / Неофициальный Безсонов

Стало известно о ранении командира 1-го батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики Сергея Попова (позывной «Длинный»). Об этом сообщило Донецкое агентство новостей по ссылкой на представителя оборонного ведомства Республики.

- Около 8.00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт, - заявил представитель Управления Народной милиции в агентстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу с осколочными ранениями.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Началось разбирательство по факту случившегося.

Первый заместитель министра информации Республики Даниил Безсонов написал в своем телеграм-канале, что во время взрыва в машине также находилась дочь комбата.

- Около часа назад в Горловке был совершен теракт. Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на днище автомобиля командира батальона с позывным «Длинный», который в это время вез дочь в школу. Комбат и его дочь на данный момент в больнице, — сообщил Даниил Безсонов.

В министерстве государственной безопасности Донецкой Народной Республики заявили о возбуждении уголовного дела о теракте по факту подрыва автомобиля военнослужащего Народной милиции в Горловке.

- Пострадавший военнослужащий госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР - террористический акт. Ведутся следственные действия, - заявили в МГБ ДНР.

В НМ ДНР возложили ответственность за теракт в Горловке на украинское командование. В ведомстве заявили, что взрыв организовали боевики из сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад».

- Применяя террористические методы войны, так называемые украинские «спецназовцы» осознанно подвергают угрозе жизни и здоровье мирных граждан – добавили в НМ ДНР.

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