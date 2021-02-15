В результате теракта в ДНР ранен командир 1-го батальона

В Горловке был совершен теракт. Фото: Телеграм-канал

Стало известно о ранении командира 1-го батальона Народной милиции Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей по ссылкой на представителя оборонного ведомства Республики.

- Около 8.00 в Горловке сработало самодельное взрывное устройство под машиной, в которой находился командир 1-го батальона. Можно сказать, что это теракт, - цитируют представителя Управления Народной милиции в агентстве.

В ведомстве уточнили, что пострадавший был доставлен в больницу с осколочными ранениями.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов. Началось разбирательство по факту случившегося. Устанавливаются детали и прорабатываются версии.

Жители предполагают, что в очередной раз подрыв устроили диверсанты, которые работали по заказу украинских спецслужб.

В ближайшее время возможны официальные комментарии представителей оборонного ведомства Республики.