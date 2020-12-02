Два погибших, четверо - раненых: Украинские военные подорвались на минном поле

Грузовик подорвался на минном поле. Фото: Штаб "ООС"

Два военнослужащих ВСУ погибли, еще четверо получили ранения при подрыве грузовика на минном поле в районе поселка городского типа Луганское.

Сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. Он напомнил, что наблюдатели оборонного ведомства Республики 1 декабря зафиксировали в районе Луганского подрыв на мине автомобиля ГАЗ-66, следовавшего на позиции 9-го батальона 59-й бригады ВСУ.

- После подрыва были отмечены еще пять взрывов, произошедшие в результате детонации перевозимых в автомобиле боеприпасов. В результате происшествия двое военнослужащих погибли, четверо получили ранения, - проинформировал Мазейкин.

Ранее известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» назвал имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

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