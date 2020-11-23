«Путь Визенталь»: Почему теперь Украине не стоит рассчитывать на Америку

От обстрелов украинских нацистов погибли тысячи мирных жителей Донбасса. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, почему теперь Украине не стоит рассчитывать на Америку.

РЕЗОЛЮЦИЮ ООН ПОДДЕРЖАЛИ 122 СТРАНЫ

Для украинских нацистов уменьшились возможности избежать наказания за свои деяния. На прошлой неделе Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

В документе, соавторами которого стали более двух десятков стран, в том числе Россия, выражается глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS. В том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма. Против резолюции высказались только представители Украины и их хозяева из Америки.

- Ну, здесь все понятно. А вот сто двадцать два государства мира – «за». Понимаете масштабы? Два – и сто двадцать два. Поэтому украинским нацистам не стоит рассчитывать на то, что «Америка с вами». Как говорил один персонаж: «Скоро вашей Америке кирдык!» Так что готовьтесь искать пятый угол. Место в аду выбирать попрохладней. И чертей поленивей. А мы обеспечим вас жилплощадью и питанием, - подчеркивает Виталий Киселев.

ВОЛОНТЕРЫ ПЕРЕСТАРАЛИСЬ

Ведущий передачи «Путь Визенталь» передает большой привет и благодарность командования ЛНР украинскому радио «Армия-ФМ».

- Ваши истерики в соцсетях и последовавший вой укроСМИ сделали нашему республиканскому «Комбат ФМ» отличную рекламу. Мы даже не надеялись! У меня почта забита благодарностями от людей. «Комбат» реально теперь в каждом приемнике, - говорит Виталий Киселев.

Он рассказывает, что нашлись идиоты, которые бросились ставить глушилки. Добровольные помощники украинской армии стали размещать свою аппаратуру поближе к линии соприкосновения. Практически на взводных опорных пунктах (ВОП). Об этом сообщил на «горячую линию» МВД ЛНР житель подконтрольного Украине города Счастье.

- Ну, во-первых, глушилки не помогают. Люди на той стороне как слушали «Комбат-ФМ», так и продолжают слушать. Во-вторых, своей возней эти «волонтэры» помогли нам вскрыть и зафиксировать работу на линии соприкосновения групп Главной службы разведки. А это уже нарушение допмер по обеспечению прекращения огня. Придется отвечать. И, в-третьих – главное – наши связисты с точностью до метра запеленговали установленные глушилки. А с ними – и все украинские ВОПы. Мы, конечно, имели их координаты. Но с такой точностью! - отмечает вещий передачи «Путь Визенталь» и благодарит волонтеров.- Молодцы! Заслужили!

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