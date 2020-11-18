«Путь Визенталь»: Киев настаивает на грузовом варианте КПВВ в Золотом, чтобы открыть прямую дорогу танкам к Луганску

Украинские военные готовятся к блицкригу в Донбассе. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, что в Киеве бредят планами повторения в Донбассе опыта азербайджанской армии в Нагорном Карабахе.

В республиках Донбасса отмечают, что линии разграничения активизировались группы специальной разведки ВСУ. А тем временем, в незалежной разродились законопроектом об интернировании граждан «страны-агрессора».

- Мол, всех, кого найдут на своей территории – за шкирку и за проволоку! Без различий по полу и возрасту. Что тут скажешь: достойные ученики немецких нацистов и британских колонизаторов, - отмечает Виталий Киселев.

Родился этот документ в недрах Рады во время наступления азербайджанской армии на Карабах. В Киеве заговорили о необходимости повторения в Донбассе опыта Алиева и необходимости союза с Турцией. Но случился облом: за один день война была остановлена, а между сторонами встали российские миротворцы. После этого пыл воинственный у украинских нацистов поугас, но гадить не перестали. Например, с теми же пунктами пропуска.

Изначально ЛНР и Украина договоривались, что КПВВ «Счастье» – это автомобильный и грузовой пункт пропуска, а «Золотое» – пешеходно-автомобильный. Но Киев традиционно сделал все по-своему, наоборот. Еще и людей со своей стороны начали пропускать без договоренностей.

- Мы прекрасно понимаем, зачем Зеленскому и его хитрованам эта провокация. «Хорватский сценарий», попытка сильными ударами механизированных колонн рассечь республики на части, выйти к границе с Россией и отсечь от нее – а потом уже интернировать, фильтровать, вешать… Для этого вы так настаиваете на грузовом варианте КПВВ в Золотом – чтобы открыть прямую дорогу вашим танкам к Луганску и дальше. Местность там для этого подходящая, - раскрывает военные планы Киева ведущий передачи.

Он отмечает, что у незалежной все готово для наступления. Только нужно создать себе образ потерпевших – для «справедливого возмездия» в глазах остального мира.

- Для этого вы пропускаете через закрытые КПП людей, а потом воете на весь мир о «плохих» республиках. Для этого звоните Меркель и потом выкладываете на своих сайтах отсебятину. Для этого самовольно объявляете о «вот-вот» встрече «Нормандской четверки». Но вот беда: маска миротворцев с ваших рыл уже давно сползла, - подчеркивает Виталий Киселев.

Он сообщает, что в республиках Донбасса известны все планы украинской армии, маршруты движения колонн, их численность, состав и вооружение.

- И если сунетесь, то никакой Сонный Джо или баба Лиза вам не помогут. Пашинян знает. Саакашвили, кстати, тоже. И единственная причина, по которой я сейчас вам это говорю – это желание сберечь жизни тех русских парней из Днепропетровска, Харькова, Киева, Одессы, Полтавы и Николаева, которых вы одурачили и натравили на нас. Пусть они живут и растят детей. С ними мы точно договоримся. А вот с вами, бандеровцы, соросята и прочие продажные твари, мы обязательно потолкуем. На суде, – объявляет ведущий передачи «Путь Визенталь».

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