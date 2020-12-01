«Въехал на БМП в жилой дом»: Жители Нижнего задержали украинского солдата

Украинский солдат въехал на БМП в жилой дом. Фото: штаб ООС

Солдат вооруженных формирований Украины совершил ДТП в подконтрольном Киеву поселке Нижнее. Он на БМП въехал в жилой дом. Водитель-механик пытался скрыться. Однако был задержан местными жителями. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В населенном пункте Нижнее боевики 14-й бригады ВСУ совершили ДТП, въехав на БМП в жилой дом по улице Орджоникидзе, - рассказал Осадчий.

Тем временем, киевские силовики продали в Золотом пять комплектов маскировочных сетей фермеру.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по позициям военнослужащих Народной милиции ЛНР в районе Донецкого 29 гранат. По данным оборонного ведомства Республики, потерь среди личного состава удалось избежать.

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