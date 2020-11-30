«Путь Визенталь»: Украина устроила артиллерийскую охоту на первый гуманитарный конвой из России

Сотый гуманитарный конвой из России привез лекарства и медицинское оборудование. Фото: МЧС ЛНР

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал, что только военной хитростью удалось провести и разгрузить в Луганске первый гумконвой из России, на который Украина устроила артиллерийскую охоту.

КАРАТЕЛИ БИЛИ ПО ВСЕМУ МАРШРУТУ ДВИЖЕНИЯ

На днях в республиках Донбасса был большой праздник – встречали сотый гуманитарный конвой из Российской Федерации. То, что выжили в четырнадцатом, что в школах учатся уже рожденные в ДНР и ЛНР ребята и многое другое – заслуга «белых КамАЗов». Россия в очередной раз показала своему миру, что русские своих - не бросают. А Россия - действительно нигде не заканчивается. И что любовь и сострадание к ближнему – высшие ценности. Столпы, на которых стоят и стоять будут Русская земля и Русская цивилизация.

- Я помню день двадцать второго августа, когда зашел первый гумконвой. Россия передала нам то, без чего нам было не выжить: продукты, генераторы и топливо к ним. Но украинские нацисты желали для нас смерти. На конвой была открыта настоящая охота. Только благодаря военной хитрости нам удалось завести колонну в город, разгрузить ее и благополучно вернуть обратно, - вспоминает Виталий Киселев.

Луганск простреливался украинской артиллерией. Каратели били по всему маршруту движения «белых КамАЗов». К счастью, мины ложились с опозданием. Но горя наделали. В тот день вновь «прилетело» по территории храма иконы Божией Матери «Умиление». Храм был полон людей, искавших защиты и молившихся о мире. Женщины, дети, старики. Украинская мина попала в крышу трапезной. Чудом никто не пострадал. Сейчас, благодаря в том числе и помощи России, храм не просто восстановлен, но стал еще краше.

- Но мы помним о том преступлении украинских нацистов. Помним – и в свое время спросим за него сполна. И может быть потом – простим. Может быть, - подчеркивает ведущий передачи «Путь Визенталь».

КИЕВ ИЩЕТ ШПИОНОВ СРЕДИ АРМЯН И АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ

Отголоски войны в Нагорном Карабахе докатились и до незалежной. Но как-то уж очень специфично, по-украински. Проекту «Путь Визенталь» стало известно, что погранотделы Белгород-Днестровского погранотряда ориентированы на выявление в пассажиропотоке со стороны Молдавии граждан Армении и Азербайджана. А также граждан Украины с корнями из этих стран Закавказья. Иностранцев просто приказано не пускать как возможных шпионов и диверсантов. Своих граждан армянского и азербайджанского происхождения Киев приказал брать «на карандаш» и передавать «на сопровождение» СБУ – как лиц, вероятно принимавших участие в карабахском конфликте и склонных продолжить конфликт на территории незалежной.

- Так сказать, «могущих дестабилизировать внутриполитическую и внутриэкономическую обстановку». Ау, укропы? Вы в своем уме? У вас самих гражданская война шестой год идет, толпы вооруженных нацистов на городам и весям бродят. У вас дом горит, а вы на калитку замок вешаете. Хотя не зря же Всемирная организация здравоохранения предупреждала, что на Украине каждый пятый страдает психическими расстройствами, -отмечает Виталий Киселев.

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