«Потерь среди личного состава удалось избежать»: ВСУ выпустили по позициям ЛНР 29 гранат

ВСУ обстреляли поселок Донецкий. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования обстреляли район поселка Донецкий. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Всего было выпущено 29 гранат, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Народной милиции рассказали, что под обстрел киевских силовиков попали позиции военнослужащих ЛНР.

- Потерь среди личного состава удалось избежать, разрушений объектов гражданской инфраструктуры также не зафиксировано, - говорят НМ Республики. - Данный факт в оперативном порядке доведен представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер к нарушителям и недопущения дальнейших провокаций.

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