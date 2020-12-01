«Продали фермеру маскировочные сети»: В НМ ЛНР рассказали, как зарабатывают украинские солдаты

Киевские силовики воруют военное имущества для продажи. Фото: штаб ООС

В Золотом солдаты вооруженных формирований Украины продали пять комплектов маскировочных сетей фермеру. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- По данным наших источников в военной службе правопорядка оперативно-тактической группировки «Север», отмечены факты продажи военного имущества личным составом первого батальона 92-й механизированной бригады местному населению, - рассказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Яков Осадчий.

Он отметил, что выручка киевских силовиков составила 12 тысяч гривен (больше 32 тысяч рублей).

- Из материалов разбирательства стало известно, что причиной утраты средств маскировки стало отсутствие ГСМ и средств для обогрева на позициях, - говорит Осадчий. - В настоящее время все военное имущество изъято у гражданского населения, отмечаются обращения жителей в прокуратуру Луганской области с целью возврата потраченных денежных средств.

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