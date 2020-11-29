Новая пакость: Как Украина будет «вычислять» жителей республик Донбасса, получивших паспорта России

Перед получением паспорта РФ в миграционной службе дончане принимают присягу России Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Киеве придумали новую пакость для дончан. Кабинет министров Украины (КМУ) принял решение о непризнании российских паспортов, выданных жителям республик Донбасса в Ростовской области. Отныне с этими документами дончане и луганчане, ставшие гражданами РФ, не могут пересечь границу Украины, получить в незалежной государственные, банковские и нотариальные услуги.

Украина еще весной прошлого года объявила борьбу с российской паспортизацией ДНР и ЛНР – после указа Владимира Путина об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей неподконтрольной части Донбасса. Распоряжением КМУ №362 от 8 мая 2019 года были признаны недействительными паспорта РФ, которые выдавались миграционными службами МВД в Ростовской области, расположенные в Покровском и Новошахтинске.

ЛЕГКО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО КОДУ

Теперь же распоряжением от 25 ноября 2020 года правительство Украины значительно расширило список «нелояльных» для незалежной структур России. В нем оказались подразделения МВД, расположенные в других населенных пунктах Ростовской области: в Ростове-на-Дону, Донецке, Красном Сулине, Матвееве Кургане, Шахтах, Родионо-Несветайской и Гуково.

Все эти подразделения имеют свой шестизначный код, который указывается в паспорте. По нему потом можно легко «вычислить» жителей ДНР и ЛНР, получивших российский документ. Первые две цифры указывают на номер региона России. Ростовская область имеет номер 61. А далее указан код подразделения МВД в этом регионе.

В распоряжении КМУ названы не только структуры МВД, но и коды:

- паспорт, выданный ГУ МВД России по Ростовской области (в том числе специально созданными структурами), проходит под кодами: 610-000, 610-068, 610-069, 611-001;

- в Шахтах - 610-008, 612-006, 612-007, 612-008;

- в Гуково - 610-026;

- в Донецке - 610-027, 612-019;

- в Красном Сулине - 610-039;

- в Матвееве Кургане - 610-040, 612-047;

- в Покровском - 610-047;

- в Новошахтинске - 610-047;

- в Родионо-Несветайской - 610-055, 612-059.

Также опубликованы коды структур МВД по Ростовской области, выдавших загранпаспорта РФ – 1479, 1480.

Что тут сказать - в МВД и спецслужбах Украины основательно поработали, собирая эти сведения. Но в Киеве явно переусердствовали. Выяснилось, во многих названных подразделенииях МВД получают паспорта жители Ростовской области – не дончане и луганчане. Теперь власти незалежной лишили их (кто получил паспорт с 2019 года) возможности поехать на Украину. Скандал, однако. Так и до Европейского суда по правам человека дойти может.

Жители ДНР, ставшие гражданами России, имеют по три паспорта, не считая заграничных Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

ОТ ТАКИХ «САНКЦИЙ» ДОНЧАНЕ НИКАК НЕ ПОСТРАДАЮТ

Зато сами жители республик не пострадают от введенных ограничений. Из гражданства Украины дончане не выходят. У них сохраняются украинские паспорта, с которыми можно свободно въезжать в незалежную. В любых правоотношениях Киев признает владельцев паспорта Украины как украинских граждан. Даже если у них при этом есть другие документы, в том числе российские.

Да и нет такого закона, чтобы преследовать за российские паспорта. Это признал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Впрочем, его слова – не панацея от шантажа сотрудников спецслужб и полиции.

С заграницей – еще проще. Пока ни одно государство не ввело ограничения на въезд для дончан с российскими загранпаспортами. Но даже если это случится с какой-то из стран, то можно без труда получить в России новый документ. К тому же биометрический, что в будущем значительно облегчит пересечение границы.

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