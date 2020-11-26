Украина хочет «обменять» продление действия карт «Ощадбанка» для пенсионеров Донбасса на открытие пунктов пропуска

Жителей республик Донбасса после прохождения украинских КПВВ могут отправить в «гуманитарные лагеря». Фото: ГПСУ

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) буквально «завалили» республики Донбасса новыми инициативами, которые связаны с пенсионерами ДНР и ЛНР. Киев обещает продлить на три месяца действие просроченных карт «Ощадбанка» для пенсионеров. Кроме этого создать для пожилых людей «зеленые коридоры» на пунктах пропуска. А еще бесплатно тестировать на COVID-19 всех въезжающих с неподконтрольных территорий.

При этом республики должны всего лишь возобновить работу КПВВ на линии соприкосновения. Казалось бы, чего проще – сделать благое дело для пенсионеров и не только пожилых людей.

КАК ПЕРЕИГРАТЬ МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

- Недовольство жителей республик по поводу закрытых КПВВ существует, и Украина играет на этом, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Но главная цель Владимира Зеленского и его команды – не забота о нуждах людей, а проведение новой встречи руководителей четверки стран «Нормандского формата» (России, Германии, Франции и Украины. – Авт.). На ней Киев собирается переиграть последовательность пунктов Минских соглашений, чтобы получить возможность для захвата неподконтрольных территорий и зачистки «сепаратистов» без первоначального принятия особого статуса Донбасса в Конституции, проведения выборов и амнистии.

Политолог обращает внимание и на план «Б» Зеленского – введение миротворцев. Такой сценарий возможен мирным путем, если удастся договориться с Россией. Но не исключена и боевая операция украинских войск, вслед за которой в Донбасс зайдут «миротворцы» из некоторых стран НАТО. События в Нагорном Карабахе пробудили чаяния генералов ВСУ и националистов.

Впрочем, для многих жителей ДНР и ЛНР давно малоинтересны прения высокой политики. За неполные семь лет каких только прожектов по урегулированию конфликта не было. Но война продолжается, как и «прелести» жизни на территории с непризнанным статусом. Поэтому обычным людям важнее не чего там Зеленский на самом деле добивается, а что они могут завтра получить от этого.

БЛОКАДУ НЕ ОТМЕНЯЮТ

Действительно, вопрос с просроченными картами «Ощадбанка» (сейчас ими можно рассчитываться только до 1 января 2021 года) актуален для многих пенсионеров. Как и возможность беспрепятственно ездить «на ту сторону». Любые ограничения с проездом из-за коронавируса воспринимаются негативно. Но так реагируют жители и других стран Европы по поводу закрытия своих границ.

- Киев давно мог бы упростить получение жителями республик украинских пенсий и пособий, - говорит Дмитрий Кузьменко. – В частности, отменить статус переселенца для получателей выплат. Снять экономическую и финансовую блокаду. Договориться с ДНР и ЛНР о механизме ежемесячных выплат и возврата долгов. Привлекать представителей Красного Креста для доставки денег маломобильным людям. Но ничего этого не делается.

Нелишне напомнить, что блокада Донбасса началась в ноябре 2014 года. Тогда президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех выплат социальных пособий в зоне конфликта, включая пенсии. Под запретом оказалось и обслуживание банками счетов населения и предприятий.

Политолог подчеркивает, что ссылки Украины на проблемы с безопасностью доставки денег несостоятельны.

- Вспомним, сколь долго и упорно твердили в Киеве о невозможности установки банкоматов на КПВВ – якобы по той же причине. Но ничего не помешало сделать это теперь, когда Зеленскому нужно было попиариться перед Меркель и Макроном. Хотя для всех очевидно, что банкоматы на пунктах пропуска не могут обслужить сотни тысяч пенсионеров. Лишь только породят громадные очереди и давку, - утверждает Дмитрий Кузьменко.

ПРЯМАЯ ДОРОГА В «ГУМАНИТАРНЫЙ ЛАГЕРЬ»

Политолог также удивлен, что предложение украинских представителей в ТКГ о полном открытии КПВВ прозвучало одновременно с заявлением премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о введении в незалежной полного карантина из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19.

- Киев предлагает старикам Донбасса «туры за ковидом». Вернее прямую дорогу в так называемые гуманитарные лагеря, которые развернут на линии соприкосновения, - отмечает Кузьменко.

О возможном появлении лагерей вблизи КПВВ заявила заместитель министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Инна Голованчук. Она связывает это с ростом заболеваний ковидом на неподконтрольных территориях.

А чтобы маломобильные старики быстрее попадали на украинскую сторону линии разграничения, советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил о возможности создания для них «зеленых коридоров».

Эту идею критикует представитель ДНР в экономической подгруппе ТКГ, министр труда и социальной политики Республики Лариса Толстыкина.

- Несмотря на настоятельные требования со стороны ДНР и координатора от ОБСЕ, представители Киева не могут вразумительно объяснить, что собой представляют так называемые «зеленые коридоры», которые уже довольно широко разрекламированы в украинской прессе, — отмечает Толстыкина.

Он подчеркивает, что действия украинских властей выглядят, как попытка скрыть за своим мнимым энтузиазмом абсолютное нежелание двигаться навстречу в вопросе восстановления выплат.

- Мы вновь можем констатировать равнодушное и безразличное отношение со стороны Украины к гражданам, проживающим на территории ДНР, — заключает Толстыкина.

ТРЕТЬЯ ОЧЕРЕДЬ – ЗА ТЕСТАМИ

Тем временем, украинский замминистра Инна Голованчук выступила с новой инициативой: на пунктах пропуска бесплатно тестировать на COVID-19 всех, кто приезжает с неподконтрольных территорий. Киев собирается устроить на линии соприкосновения третью очередь – помимо тех, которые будут перед КПВВ и банкоматами. Непонятно, откуда незалежная возьмет 600-700 тысяч тестов ежемесячно? И сколько надо открыть лабораторий для их обработки?

Киев продолжает придумывать сказки. В них может поверить фрау Меркель, которая не проходила «полосу препятствий» на пунктах пропуска в Донбассе. Или те, кто обманываться рад.

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