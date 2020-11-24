Почему Европейский суд отказал пенсионерам из республик Донбасса в иске к Украине

Киев вынудил сотни тысяч пожилых жителей Донбасса ежемесячно пересекать линию разграничения, чтобы получать украинскую пенсию. Фото: Фейсбук/Евгений КАПЛИН

Хваленая европейская Фемида в очередной раз продемонстрировала свое «человеколюбие». Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал семерым жителям ЛНР в рассмотрении жалобы о прекращении Украиной пенсионных выплат.

Замминистра юстиции Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лещина назвал решение евросудей «приятной новостью». Действительно, есть, отчего радоваться чиновнику. Ведь этим вердиктом ЕСПЧ сэкономил незалежной десятки миллиардов гривен.

ПОЗОРНАЯ ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В ШЕСТЬ ЛЕТ

Этой позорной для Украины истории недавно исполнилось шесть лет. 7 ноября 2014 года Кабинет министров принял постановление №595, которым остановил соцвыплаты в республиках Донбасса - до возвращения этих территорий под контроль украинской власти. Также документом был установлен порядок, согласно которому дончане и луганчане могли получать свои пенсии только после регистрации на Украине в качестве переселенцев.

Сотни тысяч пожилых людей вынуждены были ежемесячно пересекать линию фронта, где велись боевые действия. Терпеть неимоверные лишения, чтобы получить свои кровные. Не всем пенсионерам это было под силу. Долг незалежной перед жителями республик превысил 100 миллиардов гривен (275 миллиардов рублей). И это только данные на конец 2019 года. Статистику за 2020 год Киев тщательно скрывает.

Европейские страны, ООН не раз указывали Украине на необходимость упрощения процедуры получения жителями ДНР и ЛНР соцвыплат. Но власти незалежной практически ничего не сделали.

Семеро жителей Луганска еще в 2014-м обжаловали постановление КМУ №595 в украинских судах. Суды трех инстанций признали недействительным пункт 2 документа, который предписывал остановить соцвыплаты на неподконтрольных территориях Донбасса. Правительство тем самым превысило свои полномочия.

Но добиться от Киева выплаты пенсий луганчанам не удалось. Суды им отвечали, что люди обратились к «ненадлежащим ответчикам». В частности, они не привлекли в качестве третьего лица Пенсионный фонд. Сделать это можно было в Высшем админсуде, который тоже признал частично незаконным постановление Кабмина.

Вот и решение ЕСПЧ гласит, что истцы обратились к ненадлежащему субъекту. В Евросуде считают, что пожилые люди не предприняли все возможные меры в украинских судах. Жители Луганска должны судиться не с правительством, а с Пенсионным фондом по поводу возврата долгов. Но нонсенс в том, что на Украине 90% судебных решений в отношении возврата пенсий остаются неисполненными. По решениям судов долг ПФУ перед переселенцами был на конец прошлого года 850 миллионов гривен (2 миллиарда 340 миллионов рублей). Такие данные приводит координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

ХИТРОУМНАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В ПФУ отказываются выплачивать долги, ссылаясь на постановление Кабмина №335 от 25 апреля 2018 года. Этим документом установлено, что пенсии, не выплаченные за предыдущий период, будут выплачиваться на условиях отдельного порядка, утвержденным Кабинетом Министров Украины. Но такого порядка нет до сих пор! Хитроумную комбинацию придумали киевские чиновники.

В Евросуде прекрасно осведомлены об этой тупиковой ситуации. Но тем не менее отправили иск восвояси. Словно пожилые луганчане обратились в Европейский суд, который защищает права государства, а не человека.

Теперь у жителей Донбасса уйдут годы на судебные разбирательства с Пенсионным фондом. Причем с заранее известным результатом. Лишь после этого можно снова обратиться в ЕСПЧ. Одному из истцов — участнику Великой Отечественной войны Виталию Чайкину – 94 года. Дай Бог ветерану сил и здоровья, чтобы выдержать новые хождения по украинским судам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина может попасть под санкции Европы за долги пенсионерам из республик Донбасса

Пенсионный фонд не выплатил пожилым людям более 100 миллиардов гривен (подробнее)