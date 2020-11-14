Украина может попасть под санкции Европы за долги пенсионерам из республик Донбасса

Пенсионеры из Донбасса удивляются, почему Европа до сих пор не наложила санкции на руководителей Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Украинские правозащитники вновь бьют тревогу. Долг Пенсионного фонда Украины перед пожилыми людьми из Донбасса составил более 100 миллиардов гривен (275 миллиардов рублей).

Это две трети ежегодных выплат на всех пенсионеров Украины. И это только данные на конец 2019 года. Статистику за 2020 год Киев тщательно скрывает. Причем 90% судебных решений в отношении возврата пенсий остаются неисполненными. А по решениям судов долг ПФУ перед переселенцами был 850 миллионов гривен (2 миллиарда 340 миллионов рублей). Такие данные приводит координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало.

КИЕВ «СЭКОНОМИЛ» НА БЕЗЗАЩИТНЫХ СТАРИКАХ

- В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) уже на 2017 год Украина занимала первое место по количеству исков от украинцев на невыполнение в стране судебных решений. Львиная доля этих исков – невыплата долгов по пенсиям жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, ответчиком в этих исках выступает Пенсионный фонд Украины, - говорит Юлия Трало.

«Право на защиту» оказывает помощь пенсионерам в судах. Как правило, украинская Фемида на стороне жителей Донбасса. Но в конце 2018 года правозащитники столкнулись с тем, что решения судов постепенно перестали исполняться. И в начале 2019 года в очень редких случаях такие решения исполнялись.

Недавно БФ «Право на защиту» направил в Комитет министров Совета Европы объемный информационный материал с новыми фактами. Реакцией на эту жалобу стало принятие промежуточной резолюции Комитета министров СЕ. В документе особый акцент делается на невыполнение судебных решений на Украине по отношению к уязвимым категориям граждан.

- Объяснение сложившейся ситуации простое. Это несоответствие размера государственных гарантий финансовым возможностям государства. Когда такое происходит, выбирается простой вариант – экономить на наиболее незащищенных категориях граждан, – отмечает правозащитница.

Резолюция Комитета министров СЕ носит рекомендательный характер. Но на нереагирование на нее могут последовать финансовые санкции в отношении Украины от европейских партнеров. Поэтому Министерство юстиции Украины даже разработало стратегию действий государственных органов. В Киеве планируют пересмотреть пенсионное законодательство. Да только незалежная не в состоянии сразу вернуть долги пенсионерам.

- Если государство даже примет решение выплатить все пенсионные долги, то трудно даже представить, где можно взять такие деньги, - считает Юлия Трало.

ОТКАЗАЛИСЬ ОТ ПОМОЩИ КРАСНОГО КРЕСТА

Жительница Донецка Валентина Зимина с 2015 года не получает украинскую пенсию. Ездить в незалежную для нее непосильная задача.

- Как только представлю, сколько нужно выдержать мучений в дороге и унижений перед украинскими чиновниками, то сразу пропадает всякое желание, - говорит пожилая дончанка.

Она считает, что если бы Европа наложила санкции на руководителей Украины за невыплату пенсий, то в Киеве давно бы придумали, как выплачивать деньги пенсионерам на неподконтрольной территории. И долгов бы никто не создавал.

Валентина Зимина – одна из 150 тысяч пенсионеров из ДНР и ЛНР, о судьбе которых в Киеве «не знают». Такую цифру озвучила украинский министр социальной политики Марина Лазебная.

- Человек может быть маломобильным, не может прийти, - называет чиновница одну из причин неполучения пенсий этими жителями республик.

При этом министр настаивает, что пенсионеры, проживающие в ЛНР и ДНР, могут получать украинские пенсии лишь при условии, что они лично обратятся в Пенсионный фонд Украины.

- Этот человек должен «прийти в Украину», - считает Лазебная.

Киев категорически отвергает помощь Международного Комитета Красного Креста, сотрудники которого могли бы доставлять немощным людям их пенсии. Вместо решения проблемы устраивается показушное открытие отделений «Ощадбанка» с банкоматами на КПВВ. Хотя очевидно, что несколько отделений на всю линию разграничения не в состоянии обеспечить выплаты для 660 тысяч пенсионеров из республик, которые сейчас оформлены в незалежной в качестве переселенцев. Можно только представить, какие очереди будут выстраиваться возле таких пунктов. И это зимой – в дождь, снег и холод. Еще добавьте к этим «прелестям» повышенный риск заразиться ковидом.

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