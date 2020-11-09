На Украине отказались от содействия Международного Комитета Красного Креста в доставке денег немощным пенсионерам Донбасса

Не все инвалиды из ДНР и ЛНР в состоянии дойти до «Ощадбанка», чтобы получить украинскую пенсию. Фото: ГМ «Пролиска»

В Киеве отвергли возможность выдачи украинских пенсий жителям ДНР и ЛНР с привлечением Международного Комитета Красного Креста (МККК). Пожилым людям предлагают ездить за выплатами на пункты пропуска в Донбассе.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова заявила, что в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу не рассматривается вопрос возобновления выплат украинских пенсий и социальных пособий на неподконтрольных территориях, в том числе с привлечением МККК. Но в связи с проблемой выплаты пенсий принято решение максимально приблизить получение банковских и иных услуг к линии разграничения.

- Международный Комитет Красного Креста не причастен к получению денег и развозке их. Но рассматривается вопрос открытия новых КПВВ. Мы непосредственно там делаем зоны, чтобы пенсионеры могли получать свои пенсии, – прокомментировала Третьякова.

Она отметила, что на КПВВ будут размещены банковские подразделения, а также структуры по оказанию админуслуг. Чтобы жители могли получить услуги, как будто побывали на подконтрольной Украине территории.

Такая возможность появится у жителей ЛНР уже 10 ноября. На линии разграничения откроют два новых пункта. КПВВ «Золотое» рассчитан на пропуск пешеходов и автомобилей. А КПВВ «Счастье» будет только пешеходным - до отдельного распоряжения командующего операцией объединенных сил (ООС).

На украинском КПВВ «Счастье» откроют сервисный центр по оказанию админуслуг, но вряд ли выдержит это красивое помещение наплыв тысяч людей. Фото: ОПУ

Впрочем, открытие пунктов пропуска могло оказаться чисто символическим – лишь с перерезанием ленточки. Ведь командующий ООС запретил до 15 ноября пересечение линии соприкосновения из-за угрозы коронавируса. Но в последний момент украинские военные пошли на попятную. Генерал Владимир Кравченко разрешил с 10 ноября жителям и транспорту пересекать КПВВ на всей территории Донбасса. Но с условием, что люди будут в масках, пройдут температурный скрининг и будут соблюдать социальную дистанцию с учетом нанесенной разметки. А еще уйдут на обязательную самоизоляцию с использованием электронного сервиса «Действуй дома».

Киевские власти обещают, что в будущем откроют центры админуслуг и на границе ДНР с Украиной. Только маловероятно, что эти центры в состоянии выдержать ежедневный натиск нескольких тысяч пенсионеров. Можно только догадываться, какое столпотворение устроят украинские чиновники своей «заботой» о пожилых людях. И кто сможет обеспечить в этих условиях соблюдение социальной дистанции?

Тем временем, сотни тысяч жителей республик просто физически не в состоянии поехать на КПВВ и отстоять многочасовые очереди сначала на линии разграничения, а потом еще и в банковское отделение или банкомат. Но Киев в очередной раз отверг предложение о привлечении Красного Креста к доставке денег инвалидам на неподконтрольных территориях.

КОНКРЕТНО

Какие административные и социальные услуги будут предоставляться на пунктах пропуска

- назначение и получение пенсий и соцвыплат, субсидий;

- оформление пенсионных удостоверений;

- верификация, перевыпуск платежных карт;

- оформление справок, документов и паспортов, в том числе загранпаспортов;

- бесплатная юридическая помощь;

- медицинская помощь.

В центрах предусмотрены отделение банка, комнаты матери и ребенка, можно будет подключиться к интернету.

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