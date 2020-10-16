На Аллее Героев в Донецке открыли бюст Арсену Павлову «Мотороле»

После открытия бюста герою присутствующие провели митинг и возложили к нему цветы. Фото: Пресс-служба Главы ДНР Дениса Пушилина

16 октября – памятная дата для жителей ДНР. Именно в этот день погиб легендарный командир батальона «Спарта» Арсен Павлов с позывным «Моторола». В его честь сегодня на Аллее Героев в Донецке установили бюст. Об этом сообщили в пресс-службе Главы ДНР Дениса Пушилина.

— Время летит неумолимо быстро. Четыре года назад был убит Герой Донецкой Народной Республики Арсен Павлов. Легендарный командир вместе со своими бойцами участвовал в судьбоносных победах Донецкой Народной Республики. Его мужество, храбрость, неординарность вселяли надежду и уверенность во многих патриотов Донбасса. Подлый теракт, который оборвал его жизнь, по мнению наших врагов должен был привнести панику и смуту. Но Арсен своим примером вселил в сердца защитников Донецкой Народной Республики волю к победе! — отметил Денис Пушилин.

На открытии бюста присутствовало больше сотни местных жителей, а также почетные гости. Среди них можно было увидеть вдову героя Елену Павлову, бойцов батальона «Спарта», председатель Народного Совета Владимира Бидёвку, командира батальона «Спарта» Владимира Жога и российского певца Романа Воронина известного под псевдонимом Рем Дигга.

16 октября прошло открытие бюста Арсена Павлова Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Напомним, что помимо бюста Моторолы на Аллее Героев также есть подобные изваяния посвященные прославленному комбату Михаилу Толстых «Гиви», первому Главе ДНР Александру Захарченко и герою ДНР Олегу Мамиеву «Мамай».

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