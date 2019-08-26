Бюст Захарченко установят в годовщину его гибели

СЕГОДНЯ 17:58 2019-08-26T17:59:58+03:00

Он будет открыт на Аллее героев в Донецке

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Торжественное открытие бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко состоится в Донецке в годовщину его гибели — 31 августа.

- На Аллее Героев в донецком Парке культуры и отдыха имени Ленинского комсомола 31 августа в 10:00 состоится торжественное открытие бюста первого Главы ДНР Александра Захарченко, — сообщили в Управлении внутренней политики Главы Донецкой Народной Республики.

Известно, что бюст изготовлен по заказу уроженца Донбасса мецената Владимира Некрасова, в 2018 году подарившего Донецку памятник святому равноапостольному князю Владимиру Великому, который установлен на площади перед Свято-Владимирским храмом вблизи Дворца культуры имени Куйбышева.

Александр Владимирович Захарченко родился в Донецке 26 июня 1976 года. После школы поступил в Донецкий техникум промышленной автоматики. Получил специальность горного электромеханика. Работал на шахте, затем занимался предпринимательской деятельностью. После переворота 2014 года на Украине выступил против незаконной киевской власти. Принимал участие в конфликте в Донбассе, командовал подразделением ополчения ДНР «Оплот». Был неоднократно ранен. Награжден Золотой звездой Героя ДНР и рядом других наград. Генерал-майор Народной милиции ДНР.

Восьмого августа 2014 года Захарченко был утвержден Верховным Советом ДНР на посту председателя Совета Министров Республики. Одержал решительную победу на выборах Главы ДНР 2 ноября 2014 года. 31 августа 2018-го был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU