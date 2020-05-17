Денис Пушилин почтил память Героя ДНР Олега Мамиева
Сегодня, 17 мая, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя ДНР Олега Мамиева (позывной Мамай). Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.
Отмечается, что Денис Пушилин возложил цветы к памятнику Олегу Мамиеву на Аллее Героев, что в парке Ленинского Комсомола.
- Два года назад на передовой погиб Олег Мамиев – Герой Республики, командир интернационального подразделения «Пятнашка». Он в числе первых добровольцев прибыл на помощь, когда на нашей земле Украина развязала войну. Исключительная отвага, военная смекалка, отеческая забота о бойцах, личная скромность снискали ему непререкаемый авторитет среди боевых товарищей, - сказал Денис Владимирович.
Олег Мамиев (позывной Мамай) – подполковник, командир интернациональной бригады «Пятнашка». Погиб 17 мая 2018 года. Похоронен на Аллее Героев во Владикавказе.
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ИСТОЧНИК KP.RU