17 Май 2020 2020-05-17T14:43:34+03:00

Глава Республики возложил цветы к его памятнику на Аллее Героев. Фото: denis-pushilin.ru

Глава Республики возложил цветы к его памятнику на Аллее Героев

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Сегодня, 17 мая, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин почтил память Героя ДНР Олега Мамиева (позывной Мамай). Об этом сообщается на официальном сайте руководителя государства.

Отмечается, что Денис Пушилин возложил цветы к памятнику Олегу Мамиеву на Аллее Героев, что в парке Ленинского Комсомола.

- Два года назад на передовой погиб Олег Мамиев – Герой Республики, командир интернационального подразделения «Пятнашка». Он в числе первых добровольцев прибыл на помощь, когда на нашей земле Украина развязала войну. Исключительная отвага, военная смекалка, отеческая забота о бойцах, личная скромность снискали ему непререкаемый авторитет среди боевых товарищей, - сказал Денис Владимирович.

Олег Мамиев (позывной Мамай) – подполковник, командир интернациональной бригады «Пятнашка». Погиб 17 мая 2018 года. Похоронен на Аллее Героев во Владикавказе.

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ИСТОЧНИК KP.RU