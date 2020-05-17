В результате украинского обстрела погиб военнослужащий ЛНР

17 Май 2020 2020-05-17T13:29:49+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции Республики

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В районе населенного пункта Донецкий, в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении НМ ЛНР.

- Боевики 93 бригады открыли огонь из вооружения БМП-1 и БМП-2 в направлении населенного пункта Донецкий. С прискорбием сообщаем, что в результате подлого акта агрессии со стороны украинских боевиков, защищая граждан Республики, трагически погиб военнослужащий Народной милиции, - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство Республики выразило соболезнования родным и близким погибшего и предупредило командование так называемой «операцией объединенных сил», что за обстрелы последует заслуженное наказание.

- На все противоправные выходки вышедших из-под контроля боевиков Народная милиция незамедлительно будет давать адекватный ответ, - сказали в Народной милиции Луганской Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU