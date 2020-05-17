2020-05-17T12:18:06+03:00
Политика

Утром 17 мая ВСУ выпустили по донецкому и горловскому направлениям 47 мин

Под обстрел попали четыре поселка
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Было выпущено 47 боеприпасов. Фото: warfiles.ruБыло выпущено 47 боеприпасов. Фото: warfiles.ru
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Утром, 17 мая, украинские вооруженные формирования открыли огонь по Донецкой Народной Республики. Под обстрел попали четыре населенных пункта на донецком и горловском направлениям. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Вооруженные формирования Украины сегодня утром из минометов обстреляли населенные пункты на донецком и горловском направлениях, - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрел длился 30 минут – с 5.30 до 6.00.

- Огонь велся по районам поселка Каштановое, села Спартак, поселков шахты им. Гагарина, шахты 6/7, - говорят в СЦКК. - По ним выпущено 47 мин калибрами 82 и 120 миллиметров, применялись гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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