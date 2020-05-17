2020-05-17T10:40:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 мая 2020 года: что известно на данный момент

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 17 мая 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время в ДНР выявили 248 случаев заражения коронавирусомЗа все время в ДНР выявили 248 случаев заражения коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей.

Согласно проведенным исследованиям 16 мая, выявлено 2 случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.

В Минздраве Республики отметили, что один из зараженных приехал из Российской Федерации.

- Еще один положительный результат был выявлен у контактных лиц с заболевшими ранее, - рассказали в министерстве. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- На лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – 5, - сообщили в здравоохранительном учреждении ДНР.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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