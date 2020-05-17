Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 мая 2020 года: что известно на данный момент
В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что коронавирус в ДНР выявили еще у двух жителей.
Согласно проведенным исследованиям 16 мая, выявлено 2 случая заболевания Covid-19, - говорится в сообщении.
В Минздраве Республики отметили, что один из зараженных приехал из Российской Федерации.
- Еще один положительный результат был выявлен у контактных лиц с заболевшими ранее, - рассказали в министерстве. - В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
За все время в Донецкой Народной Республике зарегистрировано 248 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
- На лечении - 207 пациентов, выписаны – 36 человек, летальных случаев – 5, - сообщили в здравоохранительном учреждении ДНР.
Министерство здравоохранения ДНР напоминает, что при первых признаках ОРВИ необходимо обращаться за медицинской помощью на горячую линии - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов или по телефону к участковому врачу, а также соблюдать режим самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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