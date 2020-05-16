2020-05-16T14:39:48+03:00
Общество

Донецкий врач терапевт: «Люди устали от масок, а главная угроза – впереди!»

Терапевт рассказал «КП», что беспечность может выйти боком
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Врачи предупреждают, что беспечность может обойтись ценой жизней тех, кто рядомВрачи предупреждают, что беспечность может обойтись ценой жизней тех, кто рядомФото: Андрей АБРАМОВ
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Дончане устали от масок. И не только продавцы, сотрудники банков, охранники, таксисты. К примеру, из-за духоты в маршрутках, маска делает проезд еще более тяжким. На рынках людей в масках среди покупателей все меньше. Потихоньку мерами безопасности стали пренебрегать.

«Комсомольская правда» попросила прокомментировать ситуацию с мерами предотвращения заражения коронавирусом донецкого врача частной клиники Евгения Смирнова.

- Мы все устали, это правда. Карантин был введен во многом на упреждение, чтобы выжила система здравоохранения, чтобы коридоры больниц не были заполнены лежачими задыхающимися пациентами, которым некому помочь. Похоже, это сработало, но… опасность то не миновала! – Говорит Евгений Смирнов. - Представим ужасную ситуацию, когда заболевание захлестнуло практически каждого. Наиболее эмоциональные, конечно, представят фрагменты фильмов о чуме в средние века.

В такой апокалиптической ситуации не надо рассказывать про маски и перчатки – в ОЗК (резиновый костюм с противогазом – Ред.) все оденутся и платить за эту честь будут. А тут, светит солнце, пора на дачу или в гараж к дяде Ване раздавить бутылек. Но надоедливый телек пугает и пугает, в магазинах маски требуют.

Между тем, «корона» никуда не делась. И еще вопрос, сколько ее разновидностей существует, когда будет вакцина или коллективный иммунитет (когда переболеют 70% и более членов социума). Карантин в ДНР не даром продлен до конца мая. Не надо паниковать, но и глупая беспечность ни к чему.

Если сами вы здоровый мужчина, или цветущая девушка спортсменка-комсомолка – у вас есть пожилые родители, в соседней квартире одинокую борьбу с раком (как следствие, ослабленным иммунитетом) может вести человек, который не заслуживает встретить на лестнице бессимптомного носителя и лишиться жизни. Нося маску – вы заботитесь в первую очередь о других. И это ваш долг.

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Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте руководителя государства указе (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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